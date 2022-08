El alcalde de Pichilemu, Cristian Pozo, a un año de gestión: «Estoy apostando por embellecer la ciudad»

Son las seis de la tarde y ya comienza a oscurecer. El alcalde de Pichilemu, Cristian Pozo, completa un nuevo día repleto de actividades y, de hecho, recién terminada una actividad que el municipio organizó para las personas vinculadas a las radioemisoras de Pichilemu, se apresuró para llegar a su oficina en el tercer piso del edificio consistorial, donde lo habíamos esperado por algunos minutos.

Hace algunas semanas, el alcalde Pozo cumplió su primer año al mando de la corporación edilicia de la capital de Cardenal Caro, labor que ha desarrollado con acierto, aunque no exento de las cotidianas críticas que algunos acostumbran ventilar por las ondas radiales y en redes sociales. Sin embargo, él dice, aquello no lo detiene ni lo amilana, sino que por el contrario, le da más energía para seguir trabajando. Su eslogan, “Construyendo juntos”, el mismo que lo llevó a la alcaldía en mayo del año pasado.

En esta entrevista, la primera que nos concede el kinesiólogo y ex jefe del Departamento de Salud Municipal de Pichilemu, Cristian Pozo se refiere a los que considera sus mayores éxitos, como la designación de Pichilemu como subsede de los Juegos Panamericanos de 2023 y la creación de senderos turísticos; se refiere, asimismo, a los desafíos pendientes; y por último, comenta cuáles son las expectativas que tiene al finalizar su período alcaldicio el 6 de diciembre de 2024.

– Alcalde, ¿cuáles cree que han sido sus mayores logros alcanzados en este primer año en el municipio?

“Dentro de los principales logros, y creo que es para mí lo más relevante, tiene que ver con haber traído los Panamericanos. Yo creo que es un tremendo logro porque cuando partimos con este desafío el año pasado no teníamos respaldo de nadie, o sea, ni siquiera el gobierno en su momento cuando vino acá la ministra [Cecilia Pérez] y nosotros hablamos con ellos para poder tener los Panamericanos nos dijo que no, un rotundo no, no hay forma de traerlo y no, no, no. Nosotros a pesar de eso seguimos trabajando, seguimos conversando con la Federación Chilena de Surf y seguimos, digamos, paso a paso dentro de lo que se podía para para poder generar el vínculo y traer los Panamericanos, hasta que lo conseguimos. Por lo tanto que creo que ese es un tremendo logro de una gestión finalmente, quizás muy silenciosa que no ha tenido el impacto visual que tiene porque va a ser muy beneficioso para Pichilemu, porque va a significar posicionarlo desde el punto de vista turístico, va a significar también que empiezan a llegar delegaciones, y Pichilemu ya está sonando también en otra esfera, por lo tanto creo que eso es súper beneficioso para para la comuna. Y el próximo año, entendiendo que será un año relativamente complejo, también nos va a permitir a nosotros como comuna seguir generando ingresos hacia nuestras familias en función de las personas que puedan ir llegando, por lo tanto creo que es un gran logro.

Hay otras cosas que también para mí son muy relevantes, por ejemplo poder rescatar la tornamesa, fue algo que nos impusimos para poder levantarlo para poder completar ese proyecto, porque creo que es súper importante poder rescatar las áreas patrimoniales, así como también van a ser el sendero al Túnel El Árbol, ahora sacamos el sendero de Los Molinos, porque queremos también recuperar este enfoque, digamos, de historia cultural y patrimonial que tenemos y empezar a soñar con otras cosas, o sea, porque no volver a soñar.

Estuvimos conversando con el diputado Cosme Mellado en traer el ramal. De repente se ve como una locura, por qué no poder lograr algunas cosas. El diputado está de acuerdo conmigo, quiere que impulsemos la idea y por qué no posicionar, aunque se pueda haber lejano y locura, pero quizás se pueda hacer algo. Lo conversamos, no le pareció una locura, y tiene la intención de hacerlo.

Hay otras cosas, quizás más pequeñitas, algunas obras, proyectos que se van a empezar a ejecutar prontamente y vamos a ver el tema de alcantarillado, que también creo que es importante para Pichilemu. Eso viene desde la gestión anterior, pero nosotros la hemos tomado también en forma súper responsable, ya se inició en diciembre el año pasado, se levantaron las topografías, se han hecho autorización de proyecto, entonces hemos avanzado en lo que a nosotros nos compete, de hecho ahora las bases van a entrar a la revisión a la Contraloría porque son 17.000, 18.000 millones de pesos, que es muy importante que la autoridad se haga parte también del proceso para que no cometamos errores al manejar esa cantidad de recursos tan grande, que son históricos para Pichilemu.

Ha sido un año de mucho aprendizaje, sobre todo los primeros meses fueron de mucho aprendizaje y de reactivación de muchos proyectos también. Hemos logrado conseguir hartos recursos también de proyectos que se están realizando, por ejemplo en la Villa La Caleta, Los Nogales, vamos a empezar prontamente aquí con la plazoleta Enrique Padrós, vamos a partir con una nueva escalinata del sector de la costanera que va a arreglar este problema que hay en el sector de la Puntilla, o sea hartas cosas que se vienen pero tiene que ver con eso de reactivar programas, y una de las cosas también que estamos súper contentos, que ya estamos ad portas es recuperar la casa ferroviaria, que fue la que se quemó, después de muchos años tirada nosotros la vamos a recuperar y vamos a hacer ahí la misma estructura, la idea es hacer lo mismo que había, y estamos trabajando con levantarla. También ya estamos trabajando por levantar el tema de la ciclovía, también que estemos avanzando.

Otra cosa que para nosotros es importante tiene que ver con el posicionamiento medioambiental que hemos generado aquí en la comuna, desde el humedal Petrel, lo que estamos haciendo en la laguna de Cáhuil, ese también es un tema que le hemos dado un enfoque distinto”.

– ¿Cuáles son los desafíos pendientes y urgentes que tiene Pichilemu y que su gestión buscará trabajar?

“Como desafíos pendientes, uno es seguir avanzando el tema de alcantarillado, yo creo que es uno de los temas más importantes que tiene Pichilemu en este momento. También, posicionar, respecto de lo mismo que son los Panamericanos, seguir realizando los trabajos pertinentes para poder desarrollar una tremenda fiesta deportiva, porque tenemos muchas limitantes acá en Pichilemu, desde el ámbito de infraestructura que no existe, de todo lo que es la conectividad vial que va a ser un problema y creo que eso también es un tremendo desafío para este año, de aquí al próximo, en función a lo que se nos viene.

Lo otro que se nos viene también son todos estos proyectos de recuperación del patrimonio, de la casa del cuidador del ferrocarril que se incendió, eso estamos ya próximos a poder desarrollarlo. Tenemos un tremendo proyecto que estamos jugando a mil que tiene que ver con la implementación en el Estadio Municipal de una pista atlética, que es algo absolutamente nuestro, queremos impulsar todo lo que tenga que ver con el área deportiva pero atlética, atletismo, cien metros planos, eso queremos, pórque acá hay muchos cabros buenos pero que no tienen dónde practicar, en las curvas se resbalan, entonces generar esa pista atlética que no hay, en la provincia no hay ninguna, y nosotros capital debemos tener una.

Ese es un proyecto que queremos ir desarrollando junto también con la ciclovías, como te comenté. Ya terminamos el estudio de prefactibilidad, ahora estamos analizando las vías para ver cómo lo vamos implementando y empezar ya a desarrollar algunas ciclovías para Pichilemu. Y bueno, otras cosas también que tienen que ver con un mejoramiento vial, con semáforo, que también ya lo tenemos realizado el estudio, prontamente esperamos ya recibir de la OST la respuesta, ojalá positiva, para poner dos semáforos, uno en Gustavo Ureta con Avenida Cáhuil lo más probable, y el otro en Freire con Santa María que son dos puntos super críticos que tenemos.

Bueno, prontamente, ya hicimos todas las gestiones para comenzar lo más pronto posible la construcción del polideportivo, que el año pasado vino la ministra [Cecilia Pérez] cuando nos dijo que el surf no podía ser acá, la verdad es que fue un puro show, porque cuando estábamos en marzo, abril, no tenían nada hecho. Nosotros agilizamos, nos reunimos con el director del IND y ya se hizo la licitación, la licitación está cerrada, de hecho se mandaron para evaluación de los oferentes y esperamos prontamente poner la primera piedra y empezar con toda esta actividad potente.

Estamos también, creo que es un buen desafío para este año, la construcción de la cancha de Pueblo de Viudas, que ahí tenemos algunas prohibiciones que no se pudo avanzar, o sea, se hizo todo un proyecto, pero nunca se analizó, nunca se hizo estudio del lugar. Nosotros lo realizamos y tiene cuatro prohibiciones, y las estamos tratando de levantar a través del director del IND en Santiago para poder invertir y hacer este estadio que es tan esperado por la comunidad. También queremos empezar ya a desarrollar el proyecto de centro campesino en Ciruelos, que también quedó ahí, nosotros sí lo queremos retomar haciendo primero el cierre perimetral, el acceso y la casa del cuidador, y en una segunda etapa lo que se pueda ir generando más adelante. Queremos ya empezar con esas actividades durante este año. La verdad es que nosotros vamos a iniciar por etapas, como te digo, ir viendo cómo se desarrolla el proyecto, conversar también con animalistas que pueden tener, o sea, de hecho tienen una postura al respecto que no podemos no considerarla, obviamente siempre es importante escuchar, pero aquí, la verdad es que acá Pichilemu tiene una historia potente respecto de lo que es la zona huasa que también hay que respetar, y que es mucho más que el rodeo. Entonces creo que es importante posicionar esos temas en la mesa y si es cierto, hay personas que no les gusta y hay quienes les gusta”.

– Su eslogan de campaña, y también de gestión, es “Construyendo juntos” y es literalmente una invitación a que la comunidad se haga parte del trabajo por el progreso local. ¿Cree usted que ha existido una mayor participación de la sociedad civil en las gestiones que encabeza la Ilustre Municipalidad?

“Si me preguntas yo creo que sí. La verdad es que esa respuesta debería ser más vista de afuera que de adentro, ¿por qué te lo comento? Porque nosotros los proyectos que hemos ido desarrollando -que nosotros hemos desarrollado, porque los otros ya estaban hechos y otros que se están ejecutando-, nosotros nos hemos dado el tiempo de realizar todas las acciones con participación ciudadana. Por ejemplo, las veredas que se están realizando ahora se conversaron con la ciudadanía, nos reunimos aquí en la Junta de Vecinos Centro, les comentamos el proyecto, en que consistía, recibimos sus apreciaciones y ellos siempre han sido parte del proceso; lo mismo la escalera, se le presentó a la comunidad, les recibimos opiniones. Una cuestión súper emblemática por ejemplo: la calle Dieciocho, esa que se iba a hacer con la bajada a la playa, nosotros ya tuvimos una reunión, invitamos a la gente, les mostramos un proyecto y le dijimos «ya, háganlo pedazos si quieren», y ahí empezaron «me parece que esto sí, esto no, me parece bien, me parece mal», tomamos todo eso y ya estamos armando, estamos empezando a pensar en una nueva figura respecto de cómo va a funcionar esa calle.

Nosotros ya no estamos llegando con «esto es lo que se va a hacer», nosotros estamos llegando con «esta es nuestra idea, qué piensan ustedes». Y hemos tenido participación, creo que eso es lo que hemos querido ir haciendo, haciendo participar a la gente, hemos generado espacios también de conversación escuchar, escuchamos harto a la gente, buscamos la forma de ir desarrollando también alguna estrategia que nos permitan posicionar los terrenos, ya nos centramos más en lo que requiere la gente que en nuestras propias ideas, eso eso creo que ha sido algo distinto. Nosotros vamos, por ejemplo a los sectores rurales, y no llegamos con ideas, llegamos preguntando qué necesitan. Y eso porque a lo mejor mi intención es, por ejemplo, pavimentar, pero a lo mejor ellos necesitan luz, agua. Vamos trabajando a partir de sus necesidades. Por ejemplo, en Ciruelos, llegamos, «qué necesitan chiquillos», mira, acá no tenemos luz acá, necesitamos un puente para pasar a la calle, algo totalmente distinto a lo que teníamos pensado, a lo mejor querían juegos en la plaza, ¡nada que ver! Terminamos haciendo lo que ellos necesitaban realmente, les pusimos luz hacia el cementerio, hacia la cancha de fútbol que para ellos era importante, les pusimos un puente que hace años que se había caído, tenían los niños que bajar a la calle y meterse a la calzada, ahora tienen un puente bien hechito.

Eso creo que tiene que ver con el concepto de «construyendo juntos», hemos escuchado lo que necesitan y hemos trabajado en función a sus necesidades. Acá mismo, afuera del banco, que son escaleras súper malas, la comunidad nos dijo pongan vereda, empezamos a trabajar en las zonas de acceso, son cosas súper pequeñitas, pero que tienen que ver con la forma desde incluso, el mismo equipo municipal, realizamos actividades colaborativas, no es una directriz vertical, es un trabajo horizontal. Se va generando una dinámica distinta de colaboración. Ahora yo creo que falta poder llegar más al territorio y seguir en la mirada del «construyendo juntos», falta más por avanzar, pero creo que las cosas se están haciendo distintas, no digo mejor ni peor, pero sí se están haciendo distintas a como se venían haciendo”.

– De la forma más breve posible, ¿cómo evalúa usted su primer año como alcalde de Pichilemu?

“Insisto, yo creo que la evaluación debería ser de afuera. En lo personal yo lo valoro en forma positiva, yo creo que no ha sido una mala gestión. Falta mucho por aprender. Pero ¿sabes de lo que sí me siento contento? Porque lo considero positivo. Este municipio que venía con una gestión de diez años, fue positiva, a mi juicio fue una gestión positiva porque hay números azules, venía con una dinámica, y una de las cosas que yo no quería es que se notara una bajada, que uno dijera «Pichilemu, cambió la mano». Igual han habido críticas en algunos sentidos, sobre todo este año que ha sido más lluvioso y nos pegan por las calles, pero es difícil poder sostener la calle con la cantidad de agua que ha caído, pero la gestión está. Entonces yo no he notado así como un bajón o un desaceleramiento de la acción donde uno diga «se nota». Yo creo que el proceso de transición fue bastante normal y el municipio se ha seguido, a pesar de que hemos hecho algunos cambios, manteniendo una línea y el hecho de que no se haya perdido esa dinámica de trabajo, creo que eso es positivo. Por eso te digo que en este año de trabajo, yo creo que es más positivo que negativo el balance”.

– ¿Cómo desea ver usted a Pichilemu cuando termine su período alcaldicio, el próximo 6 de diciembre de 2024?

“Mira, yo estoy apostando, Diego, por embellecer la ciudad. Creo que es importante posicionar ciertas cosas. A mí me encantaría, bueno, aparte de Pichilemu más hermoso de lo que está, una infraestructura enfocada a lo comunitario, más plazas, más espacios públicos, reforzar lo que te comentaba del área deportiva, tener un estadio donde nuestros niños tengan también la posibilidad de hacer deportes que ahora no pueden. A mí me gustaría ver un Pichilemu ccon esa forma. Que en verdad tú visualmente llegues a Pichilemu, de partida la entrada -que ya tenemos listo el proyecto para que diga «bienvenido a Pichilemu» en letras gigantes, que tú llegues y digas, «oye, Pichilemu». Dar una vuelta, tratar de generar un ordenamiento, no tanta bandera sino más cosas en madera. Que sea hermoso. Me gustaría que de aquí al 2024 tengamos una ciudad que de verdad tu vengas y digas «qué lindo es Pichilemu, qué lindo está».

Eso yo creo que es mi sentir, porque finalmente si tú tienes una ciudad hermosa, ordenada, invita a que la gente venga. El motor de desarrollo de Pichilemu es el turismo y eso no lo tenemos que olvidar, por lo tanto tenemos que apostar al turismo. O sea, una municipalidad que no tengo una visión turística como esta es que estás perdido. No sé si te fijas que en la entrada [de la municipalidad] están las imágenes de Pañul, y en el hall central también, hay imágenes, hay que seguir trabajando en esa línea. Que la gente cuando llegue, mire, y darle fuerte al turismo, ese es el motor que nos mueve. Por lo mismo quisimos traer los Panamericanos, estamos desarrollando distintas actividades, trajimos a Kramer que movilizó mucha gente, vienen las fiestas del 18, estamos organizando la fiesta de la primavera, queremos nuevamente reactivar Pichilemu, que la gente empiece a juntar luquitas si es que el próximo año se nos viene difícil, y en eso estamos ahí activando la máquina”.