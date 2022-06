Diputada Carla Morales (RN) conversa con «El Marino» sobre actualidad y sus primeros meses en el Congreso

Hace algunos días la diputada por el 16.° distrito, Carla Morales Maldonado (RN), cumplió sus primeros tres meses en el cargo. Morales conversó con nuestro medio de comunicación para referirse a la labor que ha desempeñado en su nuevo cargo, y abordó también algunos temas de actualidad.

– Cuéntenos un poco de su historia en política.

“En el año 2004 asumí la primera vez un cargo de elección popular. El mayor acercamiento en torno a algún cargo elegido por mis pares, yo fui dirigente estudiantil. Mi educación siempre fue pública, nunca estudié en un colegio particular; estudié en un colegio rural en Rengo, luego estudié en el Liceo de Niñas de San Fernando. Ahí hice un trabajo relacionado, estoy hablando de los años 1994-1995, donde recién habían trabajos en torno a cómo poder enfrentar, por ejemplo, cuando una compañera quedaba embarazada y que realmente tuviese las oportunidades desde el ámbito educativo y no desertar el mundo escolar producto de su embarazo. Ahí empecé un poco a ayudar como dirigente estudiantil, eran las primeras reuniones que teníamos con los directores, con la provincial de Educación, ahí empezó un poco el “bichito” de poder emprender más allá algo en la política.

Después, en el año 2004, a los 25 años me proponen ser candidata a concejal por la comuna de Santa Cruz y salí electa. Creo que era la tercera más joven en el país en esa. Fui a la reelección como concejal, obtuve la primera mayoría, me fue muy bien. Después, en el año 2013 me presenté en la primera vez que iban los candidatos a consejeros regionales, fui candidata al CORE por la provincia de Colchagua. También me fue muy bien. Después fui a mi reelección como consejera regional y ahí tuve la mayor votación a nivel regional, fui la consejera más votada de la región, y eso me permitió después que mis pares me eligieran como presidenta del Consejo Regional, labor que cumplí durante tres años, y que fue una experiencia enriquecedora no solo para conocer la región y sus necesidades sino que también para encabezar un trabajo junto al intendente y a los 16 consejeros regionales de la región.

En el año 2020 me proponen ser candidata a diputada. Tenía que -la ley así lo indicaba- renunciar un año antes [al cargo de core] para poder ser candidata a diputada -no así los parlamentarios, no tienen que renunciar; todas las otras autoridades tienen que renunciar, no así los parlamentarios, lo cual encuentro muy injusto y bien poco democrático-. Asumí este desafío. Igual estuve realizando algunos proyectos; estuve en un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, que junto a la SENAMA realizamos un diagnóstico de levantamiento de información de la comuna de Pumanque. Le agradezco a las autoridades que me hayan dado esta posibilidad, estuve trabajando ocho meses con adultos mayores. También estuve trabajando en un proyecto en el municipio de Placilla, focalizado a la seguridad pública y estuve también realizando un trabajo ahí durante bastante tiempo. Renuncié a ambos trabajos para poder focalizarme en mi campaña durante cuatro meses, y luego salí electa diputada por el distrito 16. Agradezco la confianza de la gente, la oportunidad y también captar una muy buena votación. Yo obtuve la primera mayoría en el distrito.

– ¿Qué nos puede comentar en general sobre sus primeros tres meses como diputada?

Primero, la instalación en el Congreso desde mi cargo también como parlamentaria, es fundamental el trabajo en equipo, por lo tanto igual hemos generado un trabajo coordinado territorialmente.

Hay tres cosas en las cuales nos hemos focalizado desde que yo ingresé al Congreso: lo primero es poder generar un trabajo territorial en torno a las autoridades comunales, tanto concejales como alcaldes, organizaciones sociales y desde allí tener un trabajo muy direccionado también con ellos y en conjunto con ellos; lo segundo tiene que ver también con el trabajo legislativo que hemos podido realizar en estos primeros 100 días o estos primeros tres meses, desde el Congreso Nacional apoyando proyectos que van en beneficio también de nuestros habitantes del país, y principal siempre pensando en nuestra región y particularmente en el distrito 16; y lo tercero tiene que ver en cómo hemos podido también generar acciones, ir a reuniones con los ministerios para ver desde allí problemáticas que nos han presentado los vecinos, junto con las autoridades comunales y también poder ir conversando con los ministros y ministras para saber también, cómo es, cómo vamos a articular acciones que de verdad hoy día son una demanda desde la ciudadanía.

– ¿Qué iniciativas ha apoyado en los últimos meses y qué proyectos tiene en carpeta para presentar?

Hemos estado trabajando varias iniciativas en torno a los adultos mayores, hemos estado también desde allí ahondando en varias temáticas, principalmente en las que van desde la mujer; así como hemos ido también apoyando proyectos que han presentado y hemos sido también coautora de proyectos de ley que van focalizados también en estas áreas que te digo: en el área de la mujer, en temas de adultos mayores, me he focalizado mucho también en lo que hoy día ocurre particularmente en los establecimientos educacionales producto del regreso y el retorno a las aulas.

Ha habido y es sabido por todos que a nivel nacional ha habido una violencia dentro de las aulas tremendamente compleja en torno a la comunidad educativa en general. Desde ahí, por ejemplo, le solicitamos al ministro que fuese a una sesión especial a la Cámara, en donde junto a otros parlamentarios levantamos esta moción, tuvimos la firma de 52 diputados transversalmente y donde el ministro asistió, pero evidentemente aún no hay medidas concretas en torno a lo que está ocurriendo. Yo, a raíz de que una vez que hablamos con el ministro para saber cuál era el plan de acción que tenía el gobierno en torno a lo que estaba ocurriendo, la violencia principalmente por el tema de que los niños no se socializaron durante tanto tiempo, cuáles eran las medidas concretas en términos comunicacionales, de acción, de un proyecto integral que permita ver resultados efectivos en un corto plazo, y hasta el momento no hemos tenido nada, es más, han salido, han vuelto a salir hechos de violencia en torno a los medios de comunicación que han ocurrido a nivel nacional y nos sigue preocupando este tema.

Por lo mismo yo este viernes (hoy) tengo nuevamente una reunión con el ministro, pero ya le solicité audiencia en el Ministerio para plantearle algunas cosas que pudiésemos trabajar, quizás también en conjunto. También le dije que era súper importante abordarlo comunicacionalmente, cómo poder hacer una campaña preventiva en torno a la comunidad, a una convivencia sana dentro de la comunidad educativa. Vamos también con algunos temas para poder plantearle en conjunto y poder resolver, o tratar de que nos presenten de forma mucho más concreta, mucho más real, cuál es la intervención que se va a realizar en el segundo semestre en el año escolar.

– Hace algunos días el Ministerio de Agricultura anunció la creación de la primera Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que propondrá el diseño de un Plan Nacional para finales de agosto de 2022. ¿Qué opinión le merece aquella medida?

Encuentro excelente que el Ministro haga énfasis en algo que hoy día es fundamental. Lo he dicho en reuniones, en la Cámara, cuando estaba con el ministro, se lo he planteado al subsecretario, que además es gente de nuestra región, se lo he planteado también al seremi en algún minuto: hoy día el alza del precio, por ejemplo, de los fertilizantes están llegando a un 200%, y evidentemente hay un problema que se nos va a generar ahora. Nuestra pequeña agricultura está sufriendo tres cosas: una, la inflación en el precio de los fertilizantes; la crisis climática; y la falta de agua. Son todos factores que evidentemente, para una región cuyos principales ejes son la agroindustria, minería y turismo, la región está focalizada en un porcentaje importante en la agricultura y hablamos de la pequeña agricultura. Esto tiene que movernos y preocuparnos de las acciones que emprenderá el Gobierno.

Yo siempre voy a ser una colaboradora al gobierno cuando vaya a plantear de verdad trabajos que sean efectivos en torno a las políticas públicas y los programas, para que puedan llegar a la gente con recursos, con acciones, en innovar en tecnología, permitir de verdad el acceso al agua a todos y todas, y para eso se necesita también un ministerio que esté focalizando este tipo de proyectos y programas a raíz de lo que está ocurriendo hoy día también con las carencias alimentarias. Yo quiero insistir en eso.

Existe hoy día un alto costo en el precio de los fertilizantes, pero también hay muchos agricultores que no quieren sembrar por el riesgo que hoy día corren producto del cambio climático. Los tabaqueros de Chimbarongo perdieron el 80% de su producción del tabaco, y quién se hace cargo de aquello si hoy día hay seguros que cubren solo un porcentaje menor y no la totalidad de la producción. De eso tenemos que ir dando cuenta, de lo que está ocurriendo en nuestra región.

– El Ministerio de Desarrollo Social anunció el presupuesto en todos los programas asociados a las personas en situación de calle. ¿Hay novedades al respecto para la zona que representa en el Congreso?

Yo soy parte de la Comisión de Desarrollo Social y Planificación del Congreso. Estuvimos con la profesional que está a cargo de los programas, le hice la pregunta de que efectivamente cuánto de aquello va a llegar a las regiones, cuántos centros se van a abrir en nuestra región producto de todo lo que está ocurriendo. Las temperaturas han sido tremendamente bajas considerando los últimos años, y eso, cuando estamos en política tenemos que tener un sentido de preocupación por aquellos que hoy día están pasándolo mal.

Le pregunté a la profesional cuánto efectivamente va a llegar a la región de O’Higgins; ella me habló de un porcentaje de centros que se van a abrir en nuestra región, con recursos destinados para poder tener, y que las distintas personas en situación de calle pasen las noches. Ella nos habló de la comuna de San Fernando y también de Rengo. A través de este programa hacer este alcance a las personas que viven en situación de calle.

Les quiero entregar un dato, que además yo lo pregunté a la profesional a cargo del programa de situación de calle, hoy día no existe un catastro que nos permita conocer cuánta gente vive en situación de calle. Lo último que estamos trabajando es con cifras del año 2017, estamos trabajando con estadísticas, números y cifras de hace cinco años atrás y eso no es posible, hay que actualizar los datos, el catastro, las fichas. Y ojo que también considerando a los inmigrantes que están muchos de ellos viviendo en la misma condición. Nos dijeron que había un presupuesto para el año 2023 para poder levantar este catastro que nos permitiera de verdad saber cuánta gente que vive bajo esta condición.

– Entiendo que ha realizado gestiones sobre una iniciativa que consagra el libre acceso a las montañas. ¿Puede contarnos más al respecto?

Estuve con la ministra de Bienes Nacionales el lunes, y le dije que le diera importancia a este proyecto. El Gobierno del Presidente Boric ha dado señales; yo, por ejemplo, voté a favor del acuerdo de Escazú porque creo de verdad en un desarrollo sustentable, consciente, que nos permita vivir bajo un crecimiento económico, pero sin dejar de lado nuestra riqueza natural y la responsabilidad que tenemos todos en torno a poder cuidar nuestro medio ambiente y protegerlo.

Le mencioné precisamente a la Ministra, que había estado de acuerdo con Escazú y que también considero importante que se pueda pronunciar el Gobierno respecto a este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que hoy día está en segundo trámite en el Senado. Ella me dijo que era algo que al gobierno sí le importaba, que era un gobierno con una mirada muy ecologista, con la mirada puesta también en el énfasis del medio ambiente, de la protección del recurso natural. Por lo tanto, le dije que debiera dar una principal importancia desde su Ministerio a poder colaborar en conseguir el acceso libre a las montañas.

Eso requiere de varias cosas, pero principalmente también requiere de la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanos. En torno a más del 70% del acceso a las montañas son de acceso público y es de patrimonio de todos los chilenos y chilenas. Eso significa que tenemos que hacernos responsables en el cuidado, en la responsabilidad medioambiental, en el acceso libre, pero siempre con una mirada de preservar y proteger nuestra riqueza natural.

Ella [la ministra] indicó lo mismo, hay estudios que han hecho ONGs y fundaciones en torno a que hoy día se requiere este proyecto de ley, y no que ocurra lo que ocurrió en algún minuto con el deportista Mark González, que accedió a un cerro, a una montaña junto con su familia y salió producto de balazos mientras se encontraba en un espacio que era de todos los chilenos.

La ministra dijo que el Gobierno estaba interesado en este proyecto de ley y que si había que hacer alguna indicación, ellos lo iban a hacer.

– En los próximos días la Convención Constitucional hará entrega el Presidente de la propuesta de Carta Magna que será plebiscitada el 4 de septiembre. ¿Tiene decidida una opción para aquel referéndum y qué opinión le merece la propuesta?

«La verdad es que, en términos generales, yo creo que los convencionales no dieron el ancho en torno a lo que realmente la ciudadanía esperaba de ellos, esperaba de una Convención que pudiera hacer un proyecto de nueva Constitución que abordara y permitiera de verdad, resultados en torno a la democracia de un país republicano donde se respeta, principalmente, nuestra democracia. Por ejemplo, si estamos en un país democrático, participativo, con un respeto a nuestras autoridades, en un país absolutamente republicano, no es posible que se fundamente que por un tema de aforo los expresidentes, algunos estaban invitados y otros no, eso es lamentable.

La calidad de los constituyentes también ha dejado mucho que desear, en torno a hechos puntuales que han ocurrido: un constituyente votando desde la ducha [Nicolás Núñez]; otro constituyente [Rodrigo Rojas Vade] presentando documentos falsos en torno a su salud. Está, para mi gusto, hay un favoritismo para los indígenas, por lo tanto no hay una igualdad de la ley.

No garantiza tampoco la propiedad de los ahorros provisionales, tampoco hay algo claro con respecto a eso. Hay varios frenos al emprendimiento; la educación como una libertad restringida en torno a cómo si yo tengo de elegir cómo dónde y cuándo quiero estudiar; la pérdida del derecho de agua, que es algo que han hablado mucho los agricultores, en torno al riego; a una agricultura mucho más restringida; es difícil gobernar también con la falta de equilibrio de los poderes.

Hoy día el borrador da señales producto de lo mismo, y eso creo que hoy día, de todo lo que ha salido de ahí, yo no voy a aprobar evidentemente una Constitución muy mal hecha, con una mirada más bien ideológica y no, desde mi punto de vista, de verdad garantizando el derecho a una Constitución que nos de a todos una igualdad de un sistema de salud, un sistema que nos permita proteger el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas